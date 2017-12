Am 15. Februar

Abgebrochener Slalom von Maribor wird in Crans-Montana nachgeholt

publiziert: Freitag, 5. Feb 2016 / 15:38 Uhr

Der abgebrochene Weltcup-Slalom vom vergangenen Sonntag in Maribor wird am Montag, 15. Februar, in der Schweiz nachgeholt. Crans-Montana springt als Ersatzort ein.