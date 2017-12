Aline Danioth Vierte im Slalom

Die Urnerin Aline Danioth war auf der Olympia-Piste von 2014 in Rosa Chutor nur rangmässig nahe an einem weiteren Medaillengewinn. Die Kombinations-Weltmeisterin lag im Schlussklassement des von grossen Zeitabständen geprägten Rennens 1,8 Sekunden hinter der drittplatzierten Österreicherin Katharina Huber.Gold ging an die Deutsche Elisabeth Willibald, Silber sicherte sich Katharina Gallhuber, eine weitere Athletin des ÖSV. Alle drei Medaillengewinnerinnen haben ihr Talent auch schon im Weltcup mit Klassierungen in den punkteberechtigenden Rängen aufgezeigt.Im Rennen der Junioren, in dem sich der Kroate Istok Rodes vor dem Deutschen Frederik Norys und seinem Teamkollegen Elias Kolega den Titel holte, klassierte sich Noel von Grünigen, der älteste Sohn von Michael von Grünigen, als bester Schweizer als Sechster.Auch ohne weitere Medaillengewinne an den letzten zwei Wettkampftagen - im Teamwettkampf war das Quartett in den Viertelfinals ausgeschieden - stellte die Schweiz in Russland die erfolgreichste Delegation. Der Nachwuchs von Swiss-Ski gewann dreimal Gold, einmal Silber und zweimal Bronze.

(bg/Si)