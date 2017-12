Anna Fenninger hat geheiratet ... und einen neuen Namen

Die Olympiasiegerin, dreifache Weltmeisterin und zweifache Gesamtweltcupsiegerin und der ehemalige Snowboarder heirateten am Samstag in den Bergen Südtirols im engsten Familienkreis. Ihr Comeback wird die im Oktober 2015 in Sölden gestürzte Salzburgerin als Anna Veith geben. «Wir haben uns getraut. Ich freue mich darauf, den Namen meines Mannes zu tragen. Das ist für mich ein Zeichen unserer tiefen Verbundenheit», schrieb sie auf ihrer Facebook-Seite.

(bert/Si)