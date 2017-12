Beat Feuz triumphiert in St. Moritz

Beat Feuz gewann in St. Moritz acht Hundertstel vor dem Amerikaner Steven Nyman und 54 Hundertstel vor dem Kanadier Erik Guay. Für Feuz, der im vergangenen Spätsommer einen Achillessehnenriss erlitten und erst im Januar wieder ins Geschehen hatte eingreifen können, war es der sechste Weltcupsieg, der vierte in einer Abfahrt.Sein bisher letzter Erfolg im Weltcup liegt allerdings eine Weile zurück. Im März 2012, also vor vier Jahren, hatte der 29-Jährige Berner beim Super-G in Kvitfjell letztmals von der obersten Stufe des Podiums lachen können. Dass mit Feuz zu rechnen war, war schon nach dem einzigen Training ersichtlich gewesen. Dort hatte der Kugelblitz als Zweiter überrascht. Gewöhnlich geht es Feuz in den Trainings immer recht verhalten an.Er kann sich aber in den Rennen wie kein Zweiter steigern. Dies tat er nun auch in St. Moritz. Nach einer halben Minute lag Feuz zwar noch knapp eine halbe Sekunde zurück, doch im Finish wendete er das Blatt zu seinen Gunsten. "Ich habe alles probiert, und es ist aufgegangen", jubelte er nach Coup.Peter Fill, der Trainingsschnellste, belegte in St. Moritz nur Platz 10, doch dies reichte ihm als erstem Italiener zum Gewinn der kleinen Kristallkugel für den Abfahrts-Weltcup. Der Südtiroler holte nach, was einem Kristian Ghedina oder auch einem Christof Innerhofer immer versagt geblieben war. Fill war mit vier Punkten Reserve auf Teamkollege Dominik Paris ins Rennen gegangen. Doch der war durch einen Muskelfaserriss behindert und blieb ohne Weltcuppunkte, die es beim Finale nur für die Top 15 gibt. Wäre auch Fill ausserhalb der besten 15 gelandet, wäre der Abfahrts-Weltcup an den derzeit verletzten Norweger Aksel Lund Svindal gegangen.Carlo Janka, der zweite Schweizer Starter, musste sich mit Rang 8 begnügen. Der Bündner büsste 1,14 Sekunden auf die Bestzeit von Feuz ein.1. Beat Feuz (SUI) 1:40,44. 2. Steven Nyman (USA) 0,08 zurück. 3. Erik Guay (CAN) 0,54. 4. Kjetil Jansrud (NOR) 0,85. 5. Johan Clarey (FRA) 0,88. 6. Travis Ganong (USA) 0,96. 7. Valentin Giraud Moine (FRA) 1,04. 8. Carlo Janka (SUI) 1,14. 9. Vincent Kriechmayr (AUT) 1,29. 10. Peter Fill (ITA) 1,36. - Ohne Weltcuppunkte: 19. Dominik Paris (ITA) 2,34.1. Fill 462 Punke. 2. Aksel Lund Svindal (NOR) 436. 3. Jansrud und Paris 432. 5. Feuz 414.

(arc/Si)