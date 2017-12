Beatrice Scalvedi holt Silber an Junioren-WM

Zur kanadischen Siegerin Grenier, die 2015 als 18-Jährige bereits schon an den Weltmeisterschaften der «Grossen» in Beaver Creek (USA) teilgenommen hatte, fehlten Scalvedi nur gerade sieben Hundertstel. Bronze ging in Russland an die Italienerin Nicol Delago (0,31 Sekunden zurück).

Scalvedi hatte ihr Speed-Talent schon früher in diesem Winter unter Beweis gestellt. So gewann die 20-jährige Tessinerin aus dem Blenio-Tal Anfang Februar in Davos ihre erste Europacup-Abfahrt. Bereits im Januar hatte Scalvedi ihr Weltcup-Debüt gegeben (in Zauchensee).

(Si)