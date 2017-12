Corinne Suter in Crans-Montana nicht am Start

Suter war am vergangenen Sonntag beim Super-G in Garmisch-Partenkirchen gestürzt und hatte sich eine schwere Prellung am linken Oberschenkel sowie eine Hirnerschütterung zugezogen. Am Samstag steht im Walliser WM-Ort von 1987 eine Abfahrt auf dem Programm, am Sonntag eine Super-Kombination. Zudem wird am Montag der Ende Januar in Maribor abgebrochene Slalom nachgeholt.

(arc/Si)