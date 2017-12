Defensive Favoritinnen in La Thuile

Lara Gut hielt auf der ersten Streckenhälfte mit den Schnellsten mit, ehe sie dann auf der sehr anforderungsreichen Piste im Aosta-Tal nicht mehr ans Limit ging. Auch Lindsey Vonn, die im Gesamt-Weltcup 87 Punkte vor der Tessinerin liegt, war deutlich langsamer als tags zuvor und klassierte sich im 13. Rang, unmittelbar vor der Innerschweizerin Fabienne Suter.

Bestzeit realisierte die Österreicherin Cornelia Hütter, die in diesem Winter in den Speed-Disziplinen schon fünfmal auf dem Podest präsent war, aber noch nie gewann. Aber auch sie blieb mehr als eine Sekunden hinter der Zeit zurück, welche Lindsey Vonn am ersten Trainingstag gefahren war.

In La Thuile, wo der Weltcup noch nie zuvor gastierte, gibt es gleich drei Rennen. Nach den beiden Abfahrten folgt am Sonntag noch ein Super-G.

(arc/Si)