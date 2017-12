«Diese Kugel ist wunderschön»

Dieser Rahmen war umso passender für die 22-jährige Schwyzerin, als dass sie kurz zuvor die Schweizer Equipe zum Triumph geführt hatte. «Ich fahre den Team-Event wirklich gerne, und wenn man dann noch gewinnt, so macht es enorm Spass.»Folgt nun am Tag danach gar der erste Weltcupsieg im Slalom (Start 1. Lauf um 8.30 Uhr)? «Eines nach dem anderen», wehrte Holdener am Freitag ab. Ihr Saisonschluss - mit Siegen im Parallelslalom von Stockholm und in der Kombination von Lenzerheide, dazu dem Gewinn der Kombi-Kristallkugel - sei bereits jetzt kaum mehr zu toppen. «Aber klar versuche ich mich nochmals zu konzentrieren und Vollgas zu geben.»Allerdings scheint Mikaela Shiffrin momentan in ihrer Spezialdisziplin fast nicht schlagbar. Alle vier Slaloms, zu welchen die von Mitte Dezember bis Mitte Februar verletzungsbedingt pausierende Amerikanerin in diesem Winter startete, gewann sie - teils mit Vorsprüngen von über zwei Sekunden.

Da sie dank ihrer Erfolgsserie in der zweiten Saisonhälfte die 500-Punkte-Grenze deutlich übertroffen hat, wird Holdener am Sonntag im abschliessenden Riesenslalom ebenfalls an den Start gehen. «In dieser Disziplin wollte mir in diesem Winter nicht wirklich viel gelingen. Mit einem guten Resultat in St. Moritz rutsche ich aber auch im Riesenslalom vielleicht noch in die ersten 30 der Weltrangliste», so Holdener, die zuletzt im Riesenslalom von Jasna auf dem Weg zu ihrer ersten Top-10-Platzierung ausgeschieden war.

(bg/Si)