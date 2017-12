Erster Europacup-Sieg für Simone Wild

Nach Platz 2 am Vortag setzte sich die Zürcherin dank einem starken zweiten Lauf 0,37 Sekunden vor der Französin Clara Direz und 0,53 Sekunden vor der Österreicherin Stephanie Brunner durch.Für Wild war es der erste Sieg im Europacup, nachdem sie in dieser Saison bereits dreimal den Sprung aufs Podest geschafft hatte. Im Weltcup hatte die 22-Jährige Mitte Dezember im schwedischen Are mit einem 8. Rang im Riesenslalom überzeugt.1. Simone Wild (SUI) 2:15,32. 2. Clara Direz (FRA) 0,37 zurück. 3. Stephanie Brunner (AUT) 0,53. 4. Ricarda Haaser (AUT) 0,70. 5. Rosina Schneeberger (AUT) 1,01. 6. Marie Massios (FRA) 1,38. Ferner die weiteren Schweizerinnen in den ersten 30: 10. Vanessa Kasper 1,64. 12. Rahel Kopp 2,67. 13. Jasmina Suter 2,92. 30. Elena Stoffel 5,67.Gesamt (28/32): 1. Maren Skjöld (NOR) 803. 2. Brunner 735. 3. Laura Pirovano (ITA) 649. Ferner: 7. Kopp 439. 8. Wild 437. 10. Beatrice Scalvedi (SUI) 404. - Riesenslalom (8/9): 1. Brunner 640. 2. Wild 421. 3. Pirovano 294.

(bg/Si)