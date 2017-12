Frauen-Abfahrt in Crans-Montana auf Sonntag verschoben

Am Freitagmittag hatten im Walliser Skiort ergiebige Schneefälle eingesetzt, die erst spät in der Nacht auf Samstag aufhörten. 50 bis 70 Zentimeter Neuschnee fiel in dieser Zeit. Bei diesen Schneemengen blieb der Jury um FIS-Renndirektor Atle Skaardal am Samstagmorgen keine andere Wahl, als das Rennen abzusagen. «Es war komplett unmöglich, die Piste herzurichten. Der Entscheid zur Absage war einfach zu treffen», sagte der Norweger.Ein zusätzliches (Sicherheits-)Problem bestand am Samstagmorgen in Crans-Montana darin, dass die Abfahrts-Piste wegen Lawinengefahr zunächst gesperrt war. «Zwei Lawinen gingen auf die Strecke nieder. Eine davon kontrolliert, die andere etwas weniger», so Skaardal.Deshalb war es den Organisatoren mit ihren über 200 Helfern nicht möglich, die Strecke schnell genug vom Neuschnee zu befreien und wieder in rennbereiten Zustand zu versetzen. «Selbst wenn wir über 1000 Leute und noch mehr Pistenfahrzeuge verfügt hätten, wäre nichts zu machen gewesen», musste auch Marius Robyr erkennen. Der Präsident des Organisationskomitees bezifferte den Verlust aufgrund der Absage mit rund 200'000 Franken.Da auf dem Walliser Hochplateau in der Nacht auf Sonntag wiederum rund 25 Zentimeter Schnee erwartet werden, ist die um 24 Stunden verschobene Abfahrt weiterhin gefährdet. "Wir werden die Nacht durcharbeiten und auch sonst alles Nötige unternehmen, damit die Abfahrt doch noch stattfinden kann", versprach OK-Präsident Robyr. FIS-Renndirektor Skaardal war sich ebenfalls bewusst, dass "es auch am Sonntag schwierig wird, eine Abfahrt durchzuführen. Wenn es nicht von ganz oben gehen wird, so hoffentlich vom tiefer gelegenen Reservestart."Mit der Rennabsage am Samstag änderte sich in Crans-Montana auch das Programm für Sonntag. Anstelle der Kombination, die ersatzlos gestrichen wurde, soll die Abfahrt nachgeholt werden. Für Montag ist der Slalom angesetzt.

(arc/Si)