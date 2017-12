Gmür in Bulgarien erneut auf dem Podest

Die am Freitag 23 Jahre alt werdende St. Gallerin musste sich im zweiten Slalom in Pamporovo als Zweite nur um fünf Hundertstelsekunden der Schwedin Anna Swenn-Larsson geschlagen geben.Nach dem ersten Durchgang hatte Gmür mit neun Hundertstelsekunden Vorsprung gegenüber der am Ende achtplatzierten Österreicherin Katharina Gallhuber in Führung gelegen. Die Norwegerin Maren Skjöld baute dank Platz 3 im Süden Bulgariens ihren Vorsprung in der Europacup-Gesamtwertung weiter aus.

(arc/Si)