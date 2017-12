Letzter Meistertitel der Saison

Goldmedaillen für Kopp und Feierabend

publiziert: Samstag, 9. Apr 2016 / 16:41 Uhr

Rahel Kopp gewinnt in Zinal den letzten Titel in der Kombination.

Rahel Kopp in der Kombination und Denise Feierabend im Super-G sichern sich in Zinal die letzten Schweizer Meistertitel der Frauen in diesem Winter.