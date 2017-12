Gut holt auch Disziplinenwertung im Super-G

Lara Gut, die bereits letzte Woche den Sieg im Gesamt-Weltcup fixierte, hatte schon vor ihrem Start gewusst, dass ein 6. Platz für den Gewinn der kleinen Kristallkugel in jedem Fall reichen würde. Und so war nach ihrer Zieldurchfahrt alles klar. Die Bestzeit der Liechtensteinerin Tina Weirather verpasste Lara Gut zwar um 41 Hundertstel, aber dies reichte, um sich nach 2014 zum zweiten Mal als beste Super-G-Fahrerin des Winters auszeichnen zu lassen.St. Moritz, wo sie vor acht Jahren zu ihrem ersten Podiumsplatz im Weltcup fuhr und wo sie vor gut sieben Jahren auch ihren ersten Weltcupsieg errang, brachte Lara Gut also ein weiteres Mal Glück.Grund zum Strahlen hatte aber auch Tina Weirather. Die Liechtensteinerin, die schon in La Thuile triumphiert hatte, eroberte sich ihren zweiten Saisonsieg, den sechsten ihrer Karriere. Und vor allem erstaunte, dass ihr dies in St. Moritz trotz einem schweren Fehler gelang. Die 26-Jährige wäre beinahe wie sieben ihrer Gegnerinnen ausgefallen, doch sie konnte sich knapp im Rennen halten - letztlich mit Bestzeit.Corinne Suter egalisierte als Siebente ihr bisher bestes Ergebnis im Super-G. Die genau gleiche Platzierung hatte die erst 21-Jährige zuvor im Januar in Cortina geschafft.Fabienne Suter, tags zuvor in der Abfahrt als Zweite auf dem Podium, riskierte indes etwas gar viel - offensichtlich im Bestreben, nach ihren vielen Ehrenplätzen endlich einmal auch zu gewinnen. Dabei beging sie aber zu viele Fehler. Dennoch reichte es der 31-Jährigen zu Rang 10.1. Tina Weirather (LIE) 1:18,93. 2. Lara Gut (SUI) 0,41 zurück. 3. Cornelia Hütter (AUT) 0,59. 4. Kajsa Kling (SWE) 0,70. 5. Laurenne Ross (USA) 0,95. 6. Viktoria Rebensburg (GER) 1,10. 7. Corinne Suter (SUI) 1,11. 8. Federica Brignone (ITA) 1,30. 9. Ilka Stuhec (SLO) 1,35. 10. Fabienne Suter (SUI) 1,38.1. Gut 481 Punkte. 2. Weirather 436. 3. Lindsey Vonn (USA) 420.

(bert/Si)