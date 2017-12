Hirscher lässt Kristoffersen hinter sich

Nachdem er tags zuvor sowohl den Gesamt-Weltcup als auch die Disziplinenwertung für den Riesenslalom ins Trockene gebracht hatte, konnte Marcel Hirscher im Slalom ziemlich unbeschwert angreifen. Er tat dies eindrücklich. Der 26-jährige Salzburger, der seinen 39. Weltcupsieg feierte, war nochmals eine Klasse für sich. Um 81 Hundertstel liess er den Norweger Henrik Kristoffersen hinter sich. Hirscher errang seinen achten Saisonsieg, aber erst den zweiten im Slalom.In Kranjska Gora war deshalb auch der Zweite ein Gewinner. Kristoffersen, nach dem ersten Durchgang lediglich Sechster, sicherte sich erstmals eine kleine Kristallkugel. Der 21-jährige Skandinavier, der in diesem Winter nicht weniger als sechs Slaloms für sich entschieden hat, steht schon vor dem Finale in St. Moritz als Sieger der Disziplinenwertung fest. Dritter in Kranjska Gora wurde der Italiener Stefano Gross.Die Schweizer blieben unter den Erwartungen. Daniel Yule war als 16. noch der beste von Swiss-Ski. Aber auch der Walliser kam nicht gewünscht durch. Im ersten Lauf hatte seine gute Startnummer 8 nicht nutzen können. Der unmittelbar hinter Hirscher gestartete Walliser büsste über zwei Sekunden ein und belegte bei Halbzeit lediglich Position 26. Neben Yule punktete auch noch Ramon Zenhäusern als 23. Luca Aerni musste im zweiten Lauf nach einem schweren Fehler zurücksteigen. Dem Berner blieb so nur Rang 26. Marc Gini hatte den finalen Lauf als 31. um drei Hundertstel verpasst.Kranjska Gora (SLO). Weltcup-Slalom der Männer: 1. Marcel Hirscher (AUT) 1:46,24. 2. Henrik Kristoffersen (NOR) 0,81 zurück. 3. Stefano Gross (ITA) 1,11. 4. Fritz Dopfer (GER) 1,26. 5. Marco Schwarz (AUT) 1,27. 6. Alexis Pinturault (FRA) 1,46. Ferner: 16. Daniel Yule (SUI) 2,08. 23. Ramon Zenhäusern (SUI) 2,89. 26. Luca Aerni (SUI) 6,47.

(Si)