Jansrud Schnellster im Abschlusstraining

Feuz büsste 0,97 s auf Jansrud ein und war damit einer von nur sieben Fahrern, die weniger als eine Sekunde auf den Trainings-Schnellsten einbüssten. Neben Feuz reihte sich mit Marc Gisin lediglich ein weiterer Schweizer unter den ersten 30 ein.

Überschattet wurde das Abschlusstraining von einem Sturz von Guillermo Fayed. Der Franzose stürzte auf dem Zielsprung und musste mit dem Helikopter abtransportiert werden. Es bestand der Verdacht auf eine Verletzung am rechten Knie. Der unmittelbar nach Fayed gestartete Carlo Janka brach seine Fahrt ab.

Als Favoriten gehen auf der Olympiastrecke von 1994 am Samstag (ab 11.30 Uhr) Jansrud, Peter Fill und Aleksander Aamodt Kilde an den Start. Das norwegisch-italienische Trio belegte in beiden Trainings die vordersten Plätze. Im Abschlusstraining war Fill, der am Vortag die Bestzeit realisiert hatte, eine gute halbe Sekunde hinter Jansrud der Zweitschnellste. Aamodt Kilde verlor als Dritter 0,57 s auf seinen Landsmann. Ähnlich viel (0,55 s) hatte er am Donnerstag als Zweiter auf Fill verloren.

(arc/Si)