Jansrud Schnellster im ersten Training

Der Norweger Jansrud bewältigte die von Bernhard Russi konzipierte Olympia-Abfahrtsstrecke von 2018 am schnellsten. Er benötigte bei seiner Jungfernfahrt 1:42,65 Minuten und war damit 0,13 Sekunden schneller als Romed Baumann. Die drittschnellste Zeit fuhr Kitzbühel-Sieger Peter Fill.

Von den gestarteten Schweizern klassierte sich keiner in den Top 15. Carlo Janka war mit 1,30 Sekunden Rückstand 16., Ralph Weber mit 1,62 20. Drittbester Schweizer war Marc Gisin als 29. mit 2,12 Rückstand. Beat Feuz reihte sich auf Position 35 ein (2,28 s zurück).

Am Freitag steht auf der welligen und mit vielen Sprüngen gespickten, aber mit vergleichsweise niedrigem Tempo befahrenen Strecke ein weiteres Training auf dem Programm. Am Wochenende folgen die Weltcuprennen mit der Abfahrt am Samstag und dem Super-G am Sonntag.

