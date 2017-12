Kein Schweizer im Training in den Top 20

Mit 1,61 Sekunden Rückstand war der Bündner Carlo Janka als 24. noch der beste Vertreter von Swiss-Ski. Auch Beat Feuz liess es wie gewohnt vorsichtig angehen. Mit knapp zwei Sekunden Rückstand resultierte für den Emmentaler Platz 33, was allerdings in seinem Fall nicht beunruhigt. Feuz hat sich in den Rennen noch praktisch immer markant gesteigert und zudem gilt es für ihn, sein Knie zu schonen.

Am schnellsten bewältigte der Österreicher Vincent Kriechmayr den Kurs. In einem Rennen indes wäre er disqualifiziert worden, zumal er nicht alle Tore korrekt passierte. Um 14 Hundertstel verwies er den Amerikaner Steven Nyman auf Platz 2.

Vor der Abfahrt findet am Freitag die Kombination statt.

Resultate:

1. Vincent Kriechmayr (AUT) 1:57,59 (mit Torfehler). 2. Steven Nyman (USA) 0,14 zurück. 3. Erik Guay (CAN) 0,25. 4. Kjetil Jansrud (NOR) 0,28. 5. Peter Fill (ITA) 0,34. 6. Klaus Kröll (AUT) 0,59. 7. Guillermo Fayed (FRA) 0,71. 8. Dominik Paris (ITA) 0,76 (mit Torfehler). 9. Frederic Berthold (AUT) und Valentin Giraud Moine (FRA) je 0,81.

Ferner: 14. Hannes Reichelt (AUT) 1,15. 17. Aleksander Kilde (NOR) 1,17. 24. Carlo Janka (SUI) 1,61. 33. Beat Feuz (SUI) 1,99. 36. Adrien Théaux (FRA) 2,38. 37. Ralph Weber (SUI) 2,45. 48. Nils Mani (SUI) 3,01. 56. Niels Hintermann (SUI) 3,49. 62. Fernando Schmed (SUI) 3,97. 69. Gino Caviezel (SUI) 5,48. 71. Justin Murisier (SUI) 5,64. - 81 Fahrer gestartet, 80 klassiert. - Nicht gestartet: Marc Gisin (SUI).

(bg/Si)