Lara Gut holt sich Podestplatz Nummer 13 des Winters

Lara Gut, die schon seit letzter Woche als neue Weltcup-Gesamtsiegerin feststand, belegte beim Finale in St. Moritz im Riesenslalom den 3. Schlussrang. 0,75 Sekunden fehlten ihr zum Sieg. Es war Lara Guts 13. Podestplatz in diesem für sie so erfolgreichen Winter. So viele hat die Tessinerin noch nie erreicht. Ihre Bestmarke stand bisher bei 9 Top-3-Platzierungen.

Der Sieg ging an die Deutsche Viktoria Rebensburg, die 46 Hundertstel vor der Französin Taina Barioz gewann, aber gleichzeitig auch Verliererin war. Denn die Österreicherin Eva-Maria Brem, die Führende nach dem ersten Lauf, rettete den 4. Rang ins Ziel, und dies reichte Brem zu ihrem ersten Gewinn der kleinen Kristallkugel für den Riesenslalom-Weltcup. Zwei Punkte gaben den Ausschlag zu Gunsten der Österreicherin.

Wäre Eva-Maria Brem im letzten Rennen nur fünf Hundertstel langsamer gewesen, wäre die kleine Kugel zum dritten Mal nach 2011 und 2012 an Rebensburg gegangen. Doch so triumphierte eben Brem, welche die Nachfolge ihrer verletzten Teamkollegin Anna Fenninger antrat. Brem war unglaublich konstant. In acht der neun Riesenslaloms klassierte sie sich in den Top 4.

Die beiden weiteren Schweizer Teilnehmerinnen konnten nicht überzeugen. Sowohl Wendy Holdener als auch Junioren-Weltmeisterin Jasmina Suter verpassten Weltcuppunkte, die es beim Finale nur für die besten 15 gibt, deutlich. Holdener und Suter belegten die Schlussränge 22 und 23.

Rangliste:

1. Viktoria Rebensburg (GER) 2:26,15. 2. Taina Barioz (FRA) 0,46 zurück. 3. Lara Gut (SUI) 0,75. 4. Eva-Maria Brem (AUT) 1,16. 5. Marie-Michèle Gagnon (CAN) 1,20. 6. Federica Brignone (ITA) 1,49. 7. Michaela Kirchgasser (AUT) 1,52. 8. Ana Drev (SLO) 1,63. 9. Marta Bassino (ITA) 1,65. 10. Adeline Baud Mugnier (FRA) 1,85. Ferner: 13. Tina Weirather (LIE) 2,10. 22. Wendy Holdener (SUI) 3,42. 23. Jasmina Suter (SUI) 3,99. - Schlussklassement im Riesenslalom-Weltcup: 1. Brem 592. 2. Rebensburg 590. 3. Gut 472.

(asu/Si)