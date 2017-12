Lara Gut im Schneetreiben ohne Chance

Ob das Pech der Lindsey Vonn zum Glück der Schweizerin wird, muss sich zeigen. Die unmittelbar vor ihr gestartete Amerikanerin schied durch einen Sturz aus und musste mit dem Rettungsschlitten abtransportiert werden. Am Samstag Abend war nicht geklärt, ob Vonn in der Kombination vom Sonntag mitfahren würde. US-Cheftrainer Paul Kristofic liess jedenfalls durchblicken, dass alles dafür getan werde, dass die Leaderin des Gesamt-Weltcups teilnehmen könne.Lara Gut selber wurde nach langem Unterbruch ins Rennen geschickt, und war so natürlich ohne Chance, um den Sieg mitzukämpfen. Quasi als Schneepflug kämpfte sich die Tessinerin über die Runden, eine Vorfahrerin war nach dem Zwischenfall mit Vonn nicht über die Piste gelassen worden. Platz 16 war für Lara Gut letztlich nebensächlich. Wichtig war, dass sie ohne Verletzung ins Ziel kam. Im Gesamt-Weltcup liegt Lara Gut nur noch 8 Punkte hinter Lindsey Vonn.Siegerin dieses irregulären Rennens war die Italienerin Federica Brignone, die mit Nummer 8 bei noch besseren Bedingungen eine Bestzeit vorgelegt hatte, an welche die Top-Fahrerinnen nicht mehr annähernd herankamen. Die Italienerin errang so ihren zweiten Weltcupsieg, nachdem sie vergangenen Oktober den Riesenslalom in Sölden für sich entschieden hatte. Im Super-G war Brignone zuvor nie über Rang 6 hinaus gekommen. Die weiteren Podiumsplätze belegten die Amerikanerin Laurenne Ross und die Österreicherin Tamara Tippler.Neben Lara Gut sicherte sich aus dem Swiss-Ski-Team einzig Corinne Suter, auch sie mit Nummer 30 krass benachteiligt, als 26. ein paar Weltcuppunkte. Joana Hählen und Fabienne Suter, beide mit tiefen Nummern gestartet, hatten die Situation nicht nutzen können. Beide schieden aus.1. Federica Brignone (ITA) 57,33. 2. Laurenne Ross (USA) 0,13 zurück. 3. Tamara Tippler (AUT) 0,37. 4. Sofia Goggia (ITA) 0,44. 5. Elena Fanchini (ITA) 0,51. 6. Johanna Schnarf (ITA) 0,69. 7. Viktoria Rebensburg (GER) 0,82. 8. Romane Miradoli (FRA) 0,83. 9. Kajsa Kling (SWE) 0,98. 10. Elena Curtoni (ITA) 0,99.Ferner: 13. Tina Weirather (LIE) 1,03. 16. Lara Gut (SUI) 1,15. 26. Corinne Suter (SUI) 2,01. 29. Mikaela Shiffrin (USA) 2,31. 31. Elisabeth Görgl (AUT) 2,36. 35. Rahel Kopp (SUI) 2,59. 40. Denise Feierabend (SUI) 2,85. 46. Priska Nufer (SUI) 3,17. - 66 Fahrerinnen gestartet, 60 klassiert. - Ausgeschieden u.a.: Fabienne Suter (SUI), Joana Hählen (SUI), Wendy Holdener (SUI) und Lindsey Vonn (USA).

(bg/Si)