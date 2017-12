Lara Gut in Crans deutlich vor Vonn

Die Aussagekraft der ersten Fahrt auf der Piste Mont Lachaux darf allerdings nicht überbewertet werden. Nach den ergiebigen Schneefällen vom Vortag und zwei an der selben Stelle nach einem (zu) weitem Sprung gestürzten Vorfahrern fand das Training auf stark verkürzter Strecke und auf verhältnismässig weicher Unterlage statt.Gegenüber der letzten Weltcup-Abfahrt in Crans-Montana fehlten rund 25 Fahrsekunden. Guts Bestzeit am Donnerstag betrug gerade noch 1:10,80.

Hinter Lara Gut, die vor zwei Jahren in der von der Österreicherin Andrea Fischbacher gewonnenen Abfahrt gestürzt war, reihten sich mit gut drei Zehnteln Rückstand die Slowenin Ilka Stuhec und die Italienerin Sofia Goggia ein. Fabienne Suter (10.) verlor als zweitbeste Schweizerin 0,75 Sekunden auf Gut.



Bis zu 70 cm Schnee angesagt.

Noch mehr Zeit büsste die Speed-Dominatorin und Gesamtführende Lindsey Vonn als 16. ein (0,97 Sekunden). Die Speed-Queen aus Vail hatte die Abfahrt auf dem Walliser Hochplateau in den Jahren 2008 und 2010 gewonnen, 2014 fehlte sie verletzungsbedingt.

Am Samstag steht im Walliser WM-Ort von 1987 eine Abfahrt auf dem Programm (Start 10.30 Uhr), am Sonntag eine Super-Kombination. Zudem wird am Montag der Ende Januar in Maribor abgebrochene Slalom nachgeholt.

Die Wetteraussichten verheissen für das Rennprogramm der kommenden Tage allerdings nicht viel Gutes. Am Samstag sind bis zu 70 cm Schnee angesagt. Auch an den folgenden Tagen soll es regelmässig schneien.

Crans-Montana. Erstes Training zur Weltcup-Abfahrt am Samstag (Start 10.30 Uhr) und -Kombination am Sonntag (Start Abfahrt 10.30 Uhr):

1. Lara Gut (SUI) 1:10,80. 2. Ilka Stuhec (SLO) 0,33 zurück. 3. Sofia Goggia (ITA) 0,34. 4. Elena Curtoni (ITA) 0,35. 5. Verena Stuffer (ITA) 0,42. 6. Jacqueline Wiles (USA) 0,52. 7. Stefanie Moser (AUT) 0,60. 8. Johanna Schnarf (ITA) 0,65. 9. Stacey Cook (USA) 0,73. 10. Fabienne Suter (SUI), Tina Weirather (LIE) 0,75.

Ferner: 13. Viktoria Rebensburg (GER) 0,88. 15. Joana Hählen (SUI) 0,93. 16. Lindsey Vonn (USA) 0,97. 24. Denise Feierabend (SUI) 1,20. 35. Larisa Yurkiw (CAN) 1,87. 44. Priska Nufer (SUI) 2,27. 56. Wendy Holdener (SUI) 5,62. - 57 Fahrerinnen gestartet, 56 klassiert. - Ausgeschieden: Mirena Küng (SUI).

