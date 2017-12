Lindsey Vonn stürzt schwer

Der immer stärker gewordene Schneefall wurde Lindsey Vonn zum Verhängnis. Die Amerikanerin, bis zu diesem Zeitpunkt mit Bestzeit unterwegs, tat nach rund 50 Fahrsekunden einen zunächst nicht sehr spektakulär wirkenden Sturz. Doch dann blieb die Leaderin im Gesamt-Weltcup im Schnee liegen. Mit dem Rettungsschlitten musste die Amerikanerin, die sich das linke Knie hielt, abtransportiert werden.Am Abend machte es den Anschein, als sei die Verletzung doch nicht so schwer wie ursprünglich befürchtet. Vonn schrieb auf Instagram von einer Stressfraktur im linken Knie. Am Montag wird sie nach einer MRI-Untersuchung endgültig Gewissheit haben. Vonns Trainer hoffte derweil auf eine Teilnahme an der Kombination vom Sonntag. "Wir arbeiten hart daran, dass sie starten kann", sagte Paul Kristofic, der Coach der US-Frauen am Samstag Abend. "Sie ist ein harter Knochen, man sollte nie unterschätzen, wozu sie in der Lage ist."Sollte Lindsey Vonn doch für den Rest der Saison ausfallen, wäre der Weg offen für Lara Gut, erstmals seit Vreni Schneider 1995 den Gesamt-Weltcup zu gewinnen. Gut war mit nur 23 Punkten Rückstand auf Vonn nach Andorra gereist.

(bg/Si)