Mikaela Shiffrin siegt

Wendy Holdener, die nach dem ersten Lauf an dritter Stelle gelegen hatte, überholte im Finale die Slowakin Veronika Velez Zuzulova. Sie sicherte sich im Slalom ihren zweiten Podestplatz in diesem Winter. Die Schwyzerin war kurz vor dem Jahreswechsel in Lienz im Osttirol Zweite geworden. Mit der neuerlichen Top-Klassierung setzte Wendy Holdener ausserdem ihren aktuellen Höhenflug fort. Den Parallelsalom in Stockholm am vorletzten Dienstag hatte sie gewonnen, in der Kombination in Soldeu in Andorra am vergangenen Sonntag war sie Zweite geworden.Weltcup-Punkte gab es zudem für Charlotte Chable und Denise Feierabend. Die Waadtländerin und die Obwaldnerin belegten die Plätze 21 beziehungsweise 25 - zu wenig, um die Selektion für den Slalom beim Finale von übernächster Woche in St. Moritz zu schaffen. Startberechtigt beim Saisonausklang sind aus der Disziplinen-Wertung im Weltcup jeweils die ersten 25.Michelle Gisin, die vor einer guten Woche wegen Fiebers ohne Renneinsatz aus Soldeu in Andorra abgereist war, und Lara Gut schieden im ersten Lauf nach einem Einfädler aus. Die Tessinerin war mit Blick auf die Kombination vom nächsten Sonntag in Lenzerheide angetreten.Mikaela Shiffrin war erst vor drei Wochen nach ihrer über zwei Monate dauernden Verletzungspause auf die Rennpiste zurückgekehrt. Schon damals deutete sie mit ihrem Sieg in Crans-Montana an, dass der Mitte Dezember in Are erlittene Innenbandriss und die Knochenprellung am rechten Knie an ihrer Überlegenheit im Slalom nichts geändert haben. Und jetzt in Jasna fuhr sie die Konkurrenz schon wieder in Grund und Boden - wie es zu Beginn des Winters bei ihren Triumphen in ihrer engeren Heimat in Aspen in Colorado getan hatte. Die Basis zum klaren Verdikt in Jasna hatte sie im ersten Lauf gelegt, in dem sie die Konkurrenz um mindestens 1,67 Sekunden distanziert hatte.Die Olympiasiegerin und zweifache Weltmeisterin gewann damit auch den vierten Slalom, den sie in diesem Winter bestritt. Insgesamt war es für die in einer Woche 21 Jahre alt werdende Amerikanerin der 19. Sieg im Weltcup, der 18. in ihrer bevorzugten Disziplin.Die Schwedin Frida Hansdotter klassierte sich lediglich als Zehnte. Dies reichte gleichwohl, um schon vor dem Finale in St. Moritz den Sieg im Disziplinen-Weltcup sicherzustellen.Jasna (SVK). Weltcup-Slalom der Frauen. Das Schlussklassement: 1. Mikaela Shiffrin (USA) Mikaela Shiffrin (USA) 1:55,60. 2. Wendy Holdener (SUI) 2,36 zurück. 3. Veronika Velez Zuzulova (SVK) 2,77. 4. Michaela Kirchgasser (AUT) 3,11. 5. Nastasia Noens (FRA) 3,23. 6. Marie-Michèle Gagnon (CAN) 3,35. 7. Nina Löseth (NOR) 3,36. 8. Sarka Strachova (CZE) 3,47. 9. Petra Vlhova (SVK) 4,00. 10. Frida Hansdotter (SWE) 4,13. Ferner: 21. Denise Feierabend (SUI) 6,00. 25. Charlotte Chable (SUI) 6,23. - Im ersten Lauf ausgeschieden: Michelle Gisin (SUI), Lara Gut (SUI).

(Si)