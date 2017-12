Nur Weirather fährt schneller im Super-G als Gut

Mit der 26-jährigen Liechtensteinerin Weirather, die zum ersten Mal in dieser Saison gewann, gab es im dritten und letzten Speed-Rennen bei der Weltcup-Premiere in La Thuile die dritte Siegerin. In den zwei Abfahrten zuvor im Aostatal hatten sich Gut (am Freitag) und die Italienerin Nadia Fanchini (Samstag) durchgesetzt.

Hinter Tina Weirather, die ihren fünften Sieg im Weltcup feierte, reihten sich am Sonntag Gut und Lindsey Vonn ein. Die Tessinerin, die 0,57 Sekunden auf Weirather verlor, blieb dabei um sieben Hundertstel vor der Amerikanerin.

Im Gesamtweltcup verkürzte Gut ihren Rückstand auf Vonn um 20 auf 23 Punkte (1177:1200). Ausstehend sind bis Saisonende noch elf Rennen. In der Super-G-Wertung führt nach fünf von acht Rennen in diesem Winter ebenfalls Vonn vor Gut (420:341 Punkte).

Fabienne Suter blieb zwar auch im dritten Rennen in La Thuile ohne Podestplatz, klassierte sich jedoch wiederum in den Top 6. Der routinierten Schwyzerin, die als Vierte ihr mit Abstand bestes Super-G-Resultat seit Januar 2013 erreichte, fehlten in ihrer einstigen Paradedisziplin nur drei Hundertstel zu Rang 3.

Weltcup-Punkte gab es zudem auch für Corinne Suter (15.), Denise Feierabend (26.) und Joana Hählen (29.).

Das nächste Weltcuprennen der Frauen findet bereits am Dienstag in Stockholm statt. In der schwedischen Hauptstadt steht ein Parallelslalom auf dem Programm. Während Lara Gut ihre Teilnahme bestätigt hat, ist sich Lindsey Vonn über ihren Start noch unsicher.

Rangliste:

1. Tina Weirather (LIE) 1:17,73. 2. Lara Gut (SUI) 0,57 zurück. 3. Lindsey Vonn (USA) 0,64. 4. Fabienne Suter (SUI) 0,67. 5. Romane Miradoli (FRA) 0,79. 6. Federica Brignone (ITA) 0,91. 7. Elena Curtoni (ITA) 1,20. 8. Tessa Worley (FRA) 1,22. 9. Laurenne Ross (USA) 1,39. 10. Francesca Marsaglia (ITA) 1,57.

11. Tamara Tippler (AUT) 1,68. 12. Ilka Stuhec (SLO) 1,95. 13. Johanna Schnarf (ITA) 2,16. 14. Ragnhild Mowinckel (NOR) 2,21. 15. Corinne Suter (SUI) 2,31.

Ferner: 26. Denise Feierabend (SUI) 4,22. 29. Joana Hählen (SUI) 4,37. 40. Priska Nufer (SUI) 5,58. - 54 Fahrerinnen gestartet, 42 klassiert. - Ausgeschieden u.a.: Viktoria Rebensburg (GER), Nadia Fanchini (ITA).

(asu/Si)