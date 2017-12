Peter Fill klar Schnellster im ersten Training

Die Schweizer gingen die erste von zwei Übungsfahrten wie meist gemächlich an. Marc Gisin war als Einundzwanzigster mit gut zwei Sekunden Rückstand der noch Beste. Der Engelberger ist am Samstag auf Punktezuwachs angewiesen, will er beim Saisonfinale in der kommenden Woche in St. Moritz dabei sein. Momentan nimmt er in der Abfahrts-Wertung Platz 25 ein, was gerade noch reichen für die Teilnahme im Engadin.

Fill war 55 Hundertstel schneller als der zweitplatzierte Aleksander Aamodt Kilde. Der junge Norweger seinerseits, dank seinen Siegen in der Abfahrt in Garmisch und im Super-G in Hinterstoder im Speed-Bereich der Aufsteiger des Jahres, hatte die Nase im teaminternen Duell mit Kjetil Jansrud knapp vorn.

Hervorragende Saison

Für Fill zählte Kvitfjell bislang nicht zu den bevorzugten Destinationen. Seit seinem ersten Antreten dort vor zwölf Jahren hat er es noch nie über Rang 5 hinaus gebracht. Doch in diesem Winter ist für den seit knapp einem Jahr verheirateten Italiener vieles anders. Er fährt so konstant wie noch nie in seiner Karriere. Seine saisonale Bilanz veredelte er mit dem Sieg auf der Streif in Kitzbühel.

Dazu besitzt er ausgezeichnete Karten, erstmals eine Disziplinen-Wertung für sich zu entscheiden. Im Abfahrts-Klassement liegt Fill vor den letzten zwei Rennen als Zweitplatzierter 26 Punkte hinter dem rekonvaleszenten Norweger Aksel Lund Svindal, aber schon 69 Punkte vor dem drittklassierten Franzosen Adrien Théaux.

Resultate:

1. Peter Fill (ITA) 1:46,35. 2. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 0,55 zurück. 3. Kjetil Jansrud (NOR) 0,63. 4. Manuel Osborne-Paradis (CAN) 0,66 5. Steven Nyman (USA) 0,75. 6. Valentin Giraud Moine (FRA) 0,83. 7. Adrien Théaux (FRA) 1,01. 8. Erik Guay (CAN) 1,02. 9. Vincent Kriechmayr (AUT) 1,09. 10. Klaus Kröll (AUT) 1,18. 11. Dominik Paris (ITA) 1,22. Ferner die Schweizer: 21. Marc Gisin 2,12. 24. Beat Feuz 2,36. 26. Ralph Weber 2,53. 38. Fernando Schmed 3,14. 39. Carlo Janka 3,15. 46. Thomas Tumler 21,75. - 47 Fahrer gestartet, 46 klassiert. - Nicht gestartet: Gino Caviezel (SUI).

(bg/Si)