Pinturaults vierter Streich

Nach Naeba und den beiden Rennen in Hinterstoder war Pinturault auch in Slowenien nicht zu schlagen. Der knapp 25-Jährige triumphierte 47 Hunderstel vor dem überraschenden Österreicher Philipp Schörghofer, der es erstmals seit Dezember 2011 wieder aufs Podest schaffte.Weltcup-Gesamtleader Marcel Hirscher belegte Platz 3, unmittelbar vor Henrik Kristoffersen. Damit baute der Österreicher seinen Vorsprung in der Gesamtwertung um weitere 10 Punkte aus. 293 Zähler liegt Hirscher aktuelle vor dem Norweger, der die Speedrennen nicht bestreitet und nur noch in vier Rennen punkten kann. Die fünfte grosse Kristallkugel wird Hirscher danach kaum mehr zu nehmen sein.Spannung verspricht eher der Kampf um den Riesenslalom-Weltcup. In dieser Wertung liegt Pinturault noch 91 Punkte hinter Hirscher zurück. Ausstehend sind noch der zweite Riesenslalom vom Samstag in Kranjska Gora und das Rennen beim Finale in St. Moritz. Pinturault realisierte - in der Form seines Lebens - den sechsten Saisonsieg, den 15. in seiner Karriere. Selbst Hirscher anerkannte die derzeit überragende Stellung des Franzosen.Justin Murisier und Carlo Janka waren in den Rängen 10 und 12 die besten Schweizer. Beide konnten sich im zweiten Lauf markant steigern. Bei Halbzeit hatten der Walliser und der Bündner auf den Plätzen 18 und 20 gelegen. Murisier realisierte mit seinem ersten Top-10-Platz sein bisher bestes Ergebnis im Riesenslalom.Gino Caviezel dagegen konnte seine gute Ausgangslage nicht nutzen. Der Bündner lag vor dem zweiten Durchgang als Zehnter - nur gut drei Zehntel hinter dem Vierten - sehr aussichtsreich platziert, schied dann aber mit einem Innenskifehler aus.1. Alexis Pinturault (FRA) 1:52,18. 2. Philipp Schörghofer (AUT) 0,47 zurück. 3. Marcel Hirscher (AUT) 0,69. 4. Henrik Kristoffersen (NOR) 1,12. 5. Mathieu Faivre (FRA) 1,54. 6. Manuel Feller (AUT) 1,58. Ferner: 10. Justin Murisier (SUI) 2,16. 12. Carlo Janka (SUI) 2,19.Ausgeschieden u.a. im 2. Lauf: Gino Caviezel (SUI/10. nach dem ersten Lauf) und Felix Neureuther (GER/3.).

(arc/Si)