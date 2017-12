Shiffrin lässt alle hinter sich

Mikaela Shiffrin gewann in ihrer Lieblings-Disziplin überlegen, mit dem sagenhaften Vorsprung von 2,03 Sekunden auf die Slowakin Veronika Velez Zuzulova. Alle fünf von ihr bestrittenen Slaloms hat die Olympiasiegerin und Weltmeisterin aus den USA damit gewonnen. Nach ihrem Innenbandriss Mitte Dezember hatte das Ausnahmetalent, das vergangenen Sonntag 21 Jahre alt geworden ist, bekanntlich zwei Monate pausieren müssen. Doch wenn sie am Start steht, scheint Rang 1 immer schon vergeben. Inzwischen steht Mikaela Shiffrin bei bereits 20 Weltcupsiegen.Dritte wurde die Schwedin Frida Hansdotter, die dank ihrer Konstanz schon vor dem Rennen als Slalom-Weltcupsiegerin festgestanden hatte. Die Skandinavierin klassierte sich in allen Slaloms in den Top 10.Wendy Holdener, Dritte nach dem ersten Lauf, verpasste als Vierte das Podium um 35 Hundertstel. Die Schwyzerin wirkte im zweiten nicht mehr ganz so überzeugend wie im ersten, ansonsten es zum sechsten Podiumsplatz in diesem Winter gereicht hätte. Aber auch Holdener beeindruckt inzwischen mit konstant guten Läufen. Ein einziges Mal in der gesamten Saison lag sie ausserhalb der Top 10.Michelle Gisin schied im ersten Lauf kurz vor Schluss aus, nachdem sie bei der letzten Zwischenzeit noch an zweiter Stelle gelegen hatte. Die Engelbergerin beging einen kuriosen Fehler, indem sie offensichtlich die Orientierung verlor und sich schlicht verfuhr.1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:43,96. 2. Veronika Velez Zuzulova (SVK) 2,03 zurück. 3. Frida Hansdotter (SWE) 2,31. 4. Wendy Holdener (SUI) 2,66. 5. Michaela Kirchgasser (AUT) 2,87. 6. Maria Pietilä-Holmner (SWE) 2,90. 7. Anne-Sophie Barthet (FRA) 3,11. 8. Carmen Thalmann (AUT) 3,27. 9. Sarka Strachova (CZE) 3,44. 10. Marie-Michèle Gagnon (CAN) 3,64. - Ausgeschieden im 1. Lauf: Michelle Gisin (SUI).

(Si)