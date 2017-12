Tagessieg und kleine Kristallkugel für Alexis Pinturault

Pinturault, der 24-jährige Franzose aus Courchevel, gewann 0,27 Sekunden vor Dominik Paris aus Italien und 0,57 Sekunden vor Landsmann Thomas Mermillod Blondin. In der Kombinationswertung setzte sich Pinturault, der schon die Kombi in Kitzbühel für sich entschieden hatte, mit 50 Punkten Vorsprung vor Mermillod Blondin durch (220:170).Als bester Schweizer belegte Carlo Janka am Freitag den 6. Platz. Der Bündner verlor 0,89 Sekunden auf Sieger Pinturault. Zu einer Top-3-Platzierung fehlten Janka, der nach dem Slalom ebenfalls bereits Sechster gewesen war, 32 Hundertstel.Marc Gisin klassierte sich nach je einem Lauf aus Slalom, der wetterbedingt am Morgen stattgefunden hatte, und Abfahrt, die wegen Nebels nur auf verkürzter Strecke ausgetragen wurde, als 13. Justin Murisier wurde 14. Ein paar Weltcup-Punkte gab es zudem aus Schweizer Sicht auch für Ralph Weber (22.), Nils Mani (23.) und Niels Hintermann (24.).Wegen der ungünstigen Wetterbedingungen war am Freitagmorgen in Chamonix das Programm der Weltcup-Kombination kurzfristig umgestellt worden. Um nach dem nächtlichen Schneefall mehr Zeit für das Präparieren der Abfahrtspiste zu haben, wurde ausnahmsweise der Slalom-Lauf als erstes ausgetragen. Wegen des gefallenen Neuschnees und Nebels fand die Abfahrt erst am Nachmittag und zudem auf verkürzter Strecke statt.Am Samstag folgt in Chamonix noch eine Abfahrt. Der Start ist für 12.15 Uhr geplant.1. Alexis Pinturault (FRA) 2:13,29. 2. Dominik Paris (ITA) 0,27 zurück. 3. Thomas Mermillod Blondin (FRA) 0,57. 4. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 0,69. 5. Kjetil Jansrud (NOR) 0,72. 6. Carlo Janka (SUI) 0,89. 7. Adrien Théaux (FRA) 1,35. 8. Riccardo Tonetti (ITA) 1,79. 9. Ivica Kostelic (CRO) 2,02. 10. Blaise Giezendanner (FRA) 2,08. 11. Aleksander Kilde (NOR) 2,16. 12. Peter Fill (ITA) 2,25. 13. Marc Gisin (SUI) 2,33. 14. Justin Murisier (SUI) 2,82. 15. Romed Baumann (AUT) 2,85. Ferner: 22. Ralph Weber (SUI) 3,61. 23. Nils Mani (SUI) 3,73. 24. Niels Hintermann (SUI) 3,74. 32. Gino Caviezel (SUI) 4,43. 38. Fernando Schmed (SUI) 6,82.

(arc/Si)