Tessin will Lara Gut Empfang bereiten

Am Morgen wird sie von drei Tessiner Staatsräten in Bellinzona empfangen, teilte die Kantonsregierung am Mittwoch mit. Regierungspräsident Paolo Beltraminelli (CVP) möchte beim Zusammentreffen die Tessiner Athletin für ihre herausragenden Ergebnisse in der vergangenen Saison würdigen.

Später am Nachmittag geht die Reise für die Skifahrerin weiter nach Süden: In Lugano steht der «Lara Gut Day» auf dem Programm. Dort wird sie beim Kongresszentrum auf ihre Fans treffen und für die wohltätige Organisation «Green Hope», die sich für den Kampf gegen Krebs einsetzt, die Werbetrommel rühren.

Am 30. April ist dann eine Ehrung in ihrer Heimatgemeinde Comano TI vorgesehen.

(sda)