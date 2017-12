Überlegener Abfahrtssieg von Gut

Lara Gut gelangte im ersten von drei Rennen in der Skistation im italienischen Aostatal hochüberlegen zu ihrem sechsten Saisonsieg, dem zweiten nach Val d'Isère in der Abfahrt. Die 24-jährige Tessinerin übernahm dank dank dem gleichzeitigen Nuller von Lindsey Vonn, die in einer Linkskurve den nicht belasteten Aussenski verlor und ohne Verletzungsfolge stürzte, die Führung im Gesamtweltcup. Die Amerikanerin liegt nun um 13 Punkte hinter Gut zurück (1060:1073).



Gut ihrerseits beging zwar im obersten Teil auf der neuen Strecke, auf welcher noch nie zuvor ein Weltcuprennen ausgetragen worden ist, einen Fehler. Doch die danach folgenden Passagen fuhr Gut mit grösster Entschlossenheit und immer auf Zug. Am Ende lag die nun 18-fache Weltcupsiegerin um 1,02 Sekunden vor der Österreicherin Hütter, die Einheimische Nadia Fanchini wurde Dritte (1,03 zurück).



Zwei weitere Schweizerinnen in den Top 15

Fabienne Suter verpasste ihrerseits als Vierte eine weitere Top-3-Klassierung in der Abfahrt nur um 0,14 Sekunden. Rückkehrerin Corinne Suter büsste zwar zweieinhalb Sekunden auf Gut ein. Dennoch hielt sich die Schwyzerin als Zwölfte in ihrem ersten Rennen seit ihrem Sturz in Garmisch in den Top 15.

In La Thuile, das die vor Wochenfrist in Crans-Montana abgesagte Abfahrt kurzfristig übernommen hat, stehen noch zwei weitere Rennen auf dem Programm. Am Samstag folgt die zweite Abfahrt (Start 10.45 Uhr), am Sonntag der Super-G (11.15 Uhr).



Resultate:

1. Lara Gut (SUI) 1:35,57. 2. Cornelia Hütter (AUT) 1,02 zurück. 3. Nadia Fanchini (ITA) 1,03. 4. Fabienne Suter (SUI) 1,17. 5. Laurenne Ross (USA) 1,29. 6. Tina Weirather (LIE) 1,43. 7. Elena Curtoni (ITA) 1,91. 8. Viktoria Rebensburg (GER) 1,93. 9. Larisa Yurkiw (CAN) 2,01. 10. Elisabeth Görgl (AUT) 2,04. 11. Johanna Schnarf (ITA) 2,50. 12. Corinne Suter (SUI) 2,51. 13. Edit Miklos (HUN) 2,72. 14. Tamara Tippler (AUT) 2,76. 15. Mirjam Puchner (AUT) 2,78. Ferner: 34. Denise Feierabend (SUI) 5,48. 41. Priska Nufer (SUI) 7,08. - Ausgeschieden u.a.: Joana Hählen (SUI), Lindsey Vonn (USA).

(pep/Si)