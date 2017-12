Vonn: «Zwischen Lara und mir gibt es kein Duell»

Die 31-jährige Amerikanerin spricht im Interview mit der Nachrichtenagentur sda darüber, dass sie den Skirennsport als so toll empfinde, weil «ich da alleine oben am Berg stehen und danach versuchen kann, so schnell wie möglich runterzufahren.» Aus eben diesem Grund gehe es für sie eben nicht um ein Kampf gegen andere Fahrerinnen wie aktuell Lara Gut oder Viktoria Rebensburg, so Vonn. «Es geht nur um mich und den Berg.»

Die 76-fache Weltcupsiegerin aus den USA, die auch Olympiasiegerin, zweifache Weltmeisterin und vierfache Gesamtweltcup-Siegerin ist, befindet sich auf der Jagd nach der Rekordmarke von Ingemar Stenmark. Der Schwede hat im Weltcup nicht weniger als 86 Siege errungen.



Gesundheit hat Priorität

Trotz ihrer Jagd nach Rekorden stehe der Sieg in einem einzelnen Rennen nicht mehr über allem. «Seit meinen zwei schweren Verletzungen nehme ich bei gewissen Bedingungen nicht mehr das ultimative Risiko. Ich will nicht mehr stürzen und mich verletzen», sagt Vonn.

Auf die Frage, bis wann sie denn fahren wolle, erklärt Vonn: «Mindestens bis zu den Olympischen Spielen 2018 in Südkorea.» Und wenn sie bis dann keinen Mann finde, um eine Familie zu gründen, dann fahre sie vielleicht sogar weiter, so die neunfache Saisonsiegerin.

