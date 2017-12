Slalom in Veysonnaz

Yule gewinnt erste Meisterschafts-Medaille

publiziert: Donnerstag, 24. Mrz 2016 / 13:07 Uhr

Daniel Yule überzeugt in Veysonnaz. (Archivbild)

Der Walliser Daniel Yule, der nominell beste Schweizer Slalomfahrer, sichert sich an den nationalen Titelkämpfen in Veysonnaz erstmals Gold in seiner stärksten Disziplin.