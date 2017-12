Zenhäusern und Gini sichern sich fixen Weltcup-Startplatz

Ramon Zenhäusern belegte beim Finale in La Molina in Spanien im Slalom, dem letzten Rennen der Europacup-Saison, den 3. Platz. Die Schlusswertung in dieser Disziplin beendete der Walliser als Zweiter, womit er wie der unmittelbar hinter ihm klassierte Bündner Marc Gini in der kommenden Weltcup-Saison einen fixen Startplatz erhält. Nicht weniger als fünf Schweizer klassierten sich in La Molina in den Top 10.Europacup-Gesamtsieger wurde der Norweger Björnar Neteland, der sich dank dem 15. Platz im abschliessenden Slalom noch um zwei Punkte am Österreicher Christian Walder vorbei an die Spitze schob. Tags zuvor hatte sich bei den Frauen mit Maren Skjöld ebenfalls eine Norwegerin den Gesamtsieg gesichert. Die Skandinavierin gewann auch den letzten Slalom, 19 Hundertstel vor der Walliserin Mélanie Meillard, die es ihrerseits erstmals im Europacup aufs Podium schaffte.La Molina (ESP). Europacup. Slalom der Männer: 1. Robin Buffet (FRA) 1:44,97. 2. Tommaso Sala (ITA) 0,08 zurück. 3. Ramon Zenhäusern (SUI) 0,22. 4. Marc Rochat (SUI) 0,48. 5. Reto Schmidiger (SUI) 0,60. 6. Sandro Simonet (SUI) 1,12. Ferner die weiteren Schweizer in den Top 30: 8. Marc Gini 1,30. 16. Anthony Bonvin und Markus Vogel 1,87. 19. Loïc Meillard 1,96. Ausgeschieden: Luca Aerni.Europacup-Schlussstände. Gesamtwertung (nach 33 Rennen): 1. Björnar Neteland (NOR) 712 Punkte. 2. Christian Walder (AUT) 710. 3. Emanuele Buzzi (ITA) 642. Ferner: 5. Zenhäusern 498. 6. Meillard 458. 9. Gini 414 - Slalom (nach 11 Rennen): 1. Buffet 569. 2. Zenhäusern 495. 3. Gini 414. 4. Schmidiger 358. Ferner: 9. Vogel 204. 10. Rochat 194.Slalom der Frauen: 1. Maren Skjöld (NOR) 1:47,86. 2. Mélanie Meillard (SUI) 0,19. 3. Katharina Gallhuber (AUT) 0,36. 4. Julia Grünwald (AUT) 0,63. 5. Lisa Blomqvist (SWE) 0,87. 6. Aline Danioth (SUI) 1,29. Ferner die weiteren Schweizerinnen in den Top 30: 14. Camille Rast 2,18. 18. Vanessa Kasper 3,00. 23. Elena Stoffel 4,33. 25. Simone Wild 5,07. 27. Carole Bissig 5,29.Europacup-Schlussstände: Gesamtwertung (nach 32 Rennen): 1. Skjöld 949. 2. Stephanie Brunner (AUT) 731. 3. Laura Pirovano (ITA) 648. Ferner: 7. Simone Wild (SUI) 483. 8. Rahel Kopp (SUI) 451. 10. Beatrice Scalvedi (SUI) und Meillard 418. - Slalom (nach 10 Rennen): 1. Skjöld 520. 2. Gallhuber 498. 3. Elisabeth Willibald (GER) 433. Ferner: 5. Chiara Gmür (SUI) 270. 7. Meillard 234.

(bg/Si)