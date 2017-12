Zweite Schweizer Medaille an Junioren-WM

Zum französischen Sieger Matthieu Bailet (19), dessen sechs Jahre ältere Schwester Margot im Weltcup fährt, fehlten Odermatt 0,53 Sekunden. Am Samstag in der Abfahrt war der Hergiswiler in der Abfahrt Elfter geworden. Mit dem Zürcher Niels Hintermann (7.) klassierte sich im Super-G ein zweiter Schweizer in den Top 10.Silber ging in Russland an den Kanadier James Crawford (18). Dessen ältere Schwester Candace erreichte am Sonntag in Soldeu als Neunte in der Kombination ihr bestes Weltcup-Resultat.Am Samstag hatte die Tessinerin Beatrice Scalvedi in der Abfahrt die Silbermedaille gewonnen und so aus Schweizer Sicht für einen guten Auftakt in die Nachwuchs-Titelkämpfe in Sotschi gesorgt.Im Super-G der Frauen verpasste Aline Danioth als Vierte Edelmetall nur um drei Hundertstel. Die 17-jährige Urnerin hatte zuletzt an den Olympischen Jugend-Winterspielen in Lillehammer mit vier Medaillen geglänzt. Die Tessinerin Beatrice Scalvedi, die am Samstag in der Abfahrt die Silbermedaille gewonnen hatte, klassierte sich im Super-G als Siebente.Gold ging an Nina Ortlieb. Die 19-jährige Tochter des Abfahrts-Olympiasiegers Patrick Ortlieb hatte im Vorjahr bereits im Riesenslalom triumphiert.

(arc/Si)